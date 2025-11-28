Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Eğitim-İş Vezirköprü Temsilciliğinden "Öğretmenler Günü" yemeği

        Eğitim-İş Vezirköprü Temsilciliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tarihi Bedestende bir restoranda kutlama programı düzenledi.

        Giriş: 28.11.2025 - 15:28 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:31
        Eğitim-İş Vezirköprü Temsilciliğinden "Öğretmenler Günü" yemeği
        Eğitim-İş Vezirköprü Temsilciliği, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tarihi Bedestende bir restoranda kutlama programı düzenledi.

        Programa Eğitim-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Onur Gündüz, Genel Sağlık-İş Sendikası Samsun Başkanı Erhan Altun, Eğitim-İş Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Akif Türksoy ile sendika üyeleri üyeleri katıldı.

        Programda konuşan Eğitim-İş Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Akif Türksoy, öğretmenlerin toplumdaki yerine dikkati çekerek, “Bu geceyi çağdaş eğitimin taşıyıcıları olan öğretmenlerimizin gününü kutlamak için düzenledik. Atatürk bir ülkenin kaderini değiştirmek için en doğru yerden başlamıştır. Çünkü o çok iyi biliyordu ki bir milletin kurtuluşu öğretmenlerin üzerinden şekillenir.” dedi.

        Program, günün anısına hazırlanan pastanın kesilmesi ve öğretmenlere çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

