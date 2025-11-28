Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da öğrenciler çektikleri çevreci video ile farkındalık oluşturdu

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde kurdukları sette çektikleri eğlenceli video ile atıkların doğaya değil çöp kutusuna atılması gerektiğini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:58
        Samsun'da öğrenciler çektikleri çevreci video ile farkındalık oluşturdu
        Samsun’un Tekkeköy ilçesinde ortaokul öğrencileri, okul bahçesinde kurdukları sette çektikleri eğlenceli video ile atıkların doğaya değil çöp kutusuna atılması gerektiğini anlattı.

        Yaylageriş Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında, bir farkındalık videosu hazırladı.

        Videoda, okul bahçesinde öğrencilerin dışardan sallayarak ve yanından ağaç dalı geçirerek hareket ediyormuş izlenimi verdiği otomobili kullanan sürücünün pet şişeyi doğaya atması, bir süper kahramanın da pet şişeyi camdan içeri atarak, "çöpler kovaya" demesi anlatılıyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenlerden Ömer Faruk Kaya, dijitalleşen dünyanın eğitim alanına da yön verdiğini belirterek öğrencileriyle bu kapsamda içerik ürettiklerini söyledi.

        Kaya, sosyal medyada gördüğü bir videodan ilham aldıklarını ifade ederek, “Dijitalleşen dünyada eğitimin de dijitalleşmesi kaçınılmaz. Biz de bu süreçte öğrencilerimizle faydalı içerikler oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrenciler bu tür içerikleri hazırlarken hem sanatsal yönlerine katkı sunmuş oluyorlar hem de bilinçli, etkili ve kalıcı farkındalık oluşturuyorlar.” dedi.

        Öğrencilerin dijitalde tüketerek tükenen bireyler değil, üreterek var olan bireyler olmasını istediğini vurgulayan Kaya, "Bir taraftan çevre duyarlılığını artırırken bir taraftan da ailelere, siz sosyal medyayı kullanın ama sosyal medyanın sizi kullanmasına asla izin vermeyin. Sosyal medyanın eseri olmayın demek istedik." ifadesini kullandı.

        Videoda yer alan öğrencilerden Berat Şahinbaş, çekim sürecinin keyifli geçtiğini belirterek, “Gerçekten çok eğlendik. Film seti gibiydi. Arabayı ittik, dal almak için ağacı budadık. Herkes görevini tamamladı, güzel bir video çıktı. Şu anda 50 binden fazla izlendi.” diye konuştu.

        Öğrenci Samet Efe Edis ise çevre duyarlılığına dikkati çekmek istediklerini belirterek, doğayı sevdiklerini, doğaya çöp atılmaması gerektiğini çünkü geri dönüşümü çok dana zor olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri

