Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da lise öğrencileri meslek ustalarıyla buluştu

        Samsun'un Havza ilçesinde lise öğrencileri, ilçedeki bazı esnafları ziyaret ederek, meslekleri hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da lise öğrencileri meslek ustalarıyla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun’un Havza ilçesinde lise öğrencileri, ilçedeki bazı esnafları ziyaret ederek, meslekleri hakkında bilgi aldı.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Değerler Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında 25 Mayıs Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri, ilçede uzun yılladır esnaflık yapan bazı ustalarla buluştu.

        Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin’in katıldığı ziyarette, öğrenciler terzi İsa Şahin, demir ustası Mahmut Gökçe ve marangoz Dursun Ali Beşli ile bir araya gelen öğrenciler, meslekleri hakkında ustalarından bilgiler aldı.

        Ders öğretmen Cevdet Çavdar çalışmanın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Değerler Eğitimi çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, bu tür buluşmaların öğrencilerin gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Samsun'da öğrenciler çektikleri çevreci video ile farkındalık oluşturdu
        Samsun'da öğrenciler çektikleri çevreci video ile farkındalık oluşturdu
        Samsun Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
        Samsun Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
        Samsun'da ölü yunus kıyıya vurdu
        Samsun'da ölü yunus kıyıya vurdu
        Havza'da emniyet personeline yangına ilk müdahale eğitimi verildi
        Havza'da emniyet personeline yangına ilk müdahale eğitimi verildi
        Ordu-Samsun hattı aydınlandı: 2 bin 700 noktaya müdahale
        Ordu-Samsun hattı aydınlandı: 2 bin 700 noktaya müdahale
        Büyükşehir Belediyesi'nden Samsun'a 100 ambulans
        Büyükşehir Belediyesi'nden Samsun'a 100 ambulans