        Salıpazarı'nda Aşçılık Atölyesi açıldı

        Salıpazarı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Aşçılık Atölyesi hizmete açıldı.

        Giriş: 28.11.2025 - 18:11 Güncelleme: 28.11.2025 - 18:11
        Salıpazarı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan Aşçılık Atölyesi hizmete açıldı.

        Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Aşçılık Atölyesinin mesleki eğitimde nitelikli bireyler yetiştirmeyi ve ilçedeki istihdama katkı sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

        Törende kurdelenin kesilmesinin ardından Beyazıt, atölyenin ilçeye kazandırılmasında katkılarından dolayı iş insanları Şaban Top ve Sefa Avcı'ya teşekkür belgesi verdi.

        Beyazıt, törenin ardından temel aşçılık, hijyen, yöresel yemekler ve pastacılık alanlarında kursların düzenleneceği atölyeyi inceledi.

        Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

