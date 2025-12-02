Samsun'da 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 18 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahla tehdit" suçundan 18 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi (34) Canik ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
