Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 18 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:37 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da hakkında kesinleşmiş 18 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "silahla tehdit" suçundan 18 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi (34) Canik ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı

        Benzer Haberler

        Vezirköprü BİLSEM Öğrencileri Karabük'te konser verdi
        Vezirköprü BİLSEM Öğrencileri Karabük'te konser verdi
        Ladik Akpınar Köy Enstitüsü Kütüphanesi'nin 10 bin kitaplık mirası bilim dü...
        Ladik Akpınar Köy Enstitüsü Kütüphanesi'nin 10 bin kitaplık mirası bilim dü...
        Samsun'da bağ evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten zanlı yak...
        Samsun'da bağ evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üreten zanlı yak...
        Başkan Kazım Yılmaz: "Sahte hesaplara karşı hukuki süreç başlatıldı"
        Başkan Kazım Yılmaz: "Sahte hesaplara karşı hukuki süreç başlatıldı"
        OMÜ yönetimi Çarşamba'da iş birliği için sahada: "Kampüs yatırımları planla...
        OMÜ yönetimi Çarşamba'da iş birliği için sahada: "Kampüs yatırımları planla...
        Samsun'da 2026 Şap Aşılama Programı başladı
        Samsun'da 2026 Şap Aşılama Programı başladı