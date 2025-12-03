Salıpazarı'nda Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi için çalışmalar başladı

Salıpazarı Belediyesi ilçeye yeni hizmet binası ve Kültür Merkezi kazandıracak.

Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde yer alan eski Devlet Hastanesi binasının yıkımına başlandı. Bu alana, modern bir belediye hizmet binası ve çok amaçlı kültür merkezi inşa edilecek.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, ilçeye yakışır bir belediye hizmet binası kazandırmak için ilk adımların atıldığını belirterek, "Yıkım ihalesinin ardından ilgili firma tarafından sahada çalışmalar başladı. İlçemizin ihtiyaçlarına uygun, modern, erişilebilir ve işlevsel bir hizmet binası inşa edeceğiz. Aynı zamanda bu alanda yer alacak kültür merkezimizle Salıpazarı'nın sosyal hayatına da yeni bir soluk kazandıracağız." dedi.

Başkan Karaca, projenin sadece bir bina değil, Salıpazarı'nın geleceğini temsil eden bir adım olduğunu ifade ederek, " Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabileceği, sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği, estetik açıdan ilçemize değer katacak bir yapıyı hayata geçireceğiz. İlçemize yakışır bir projeyi kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.