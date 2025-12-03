Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Masal Şatosu" müzikalini yarın sahneye koyacak.

        Giriş: 03.12.2025 - 16:31 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:31
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Masal Şatosu" müzikalini yarın sahneye koyacak.

        Rejisör Şahan Gürkan ile Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı çocuk müzikali, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

        "Uyuyan Güzel" masalından esinlenen, prensini beklemek yerine onu aramak için yola çıkan prensesi konu alan ve 14 şarkının yer aldığı eser, Şahan Gürkan'ın rejisiyle sahnede olacak.

        Eserin koreografisi Zeynep Bengier, kostümleri Şükran Kırcı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut imzası taşıyor.

        "Masal Şatosu" çocuk müzikalinin konusu özetle şöyle:

        "Kötü Peri'nin büyüsü, Doralion kentini ve tüm dünyayı tehdit etmektedir. Bu büyüyü ancak bir 'Ya-Pi' yani yakışıklı bir prens bozabilecektir. Doralion kentinin güzel prensesi, soytarı Çatlak Çanak'ı, prensi bulması için şatodan gönderir. Soytarı, Gergedan ve yolda karşılaştıkları terk edilmiş Köpüş, prensi bulmak için maceralı bir yolculuğa çıkar."​​​​​​

        "Masal Şatosu" müzikali, yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde çocuklarla buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

