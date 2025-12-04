Habertürk
        GÜNCELLEME - Samsun'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 04.12.2025 - 18:51 Güncelleme: 04.12.2025 - 18:51
        GÜNCELLEME - Samsun'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        İlçe merkezi Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi'nde bir evde T.Y. (30) ve kardeşi S.Y. (25) ile M.N. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda M.N. ile T.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan M.N. ile T.Y. sağlık ekiplerince kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan S.Y'yi, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yakaladı.

        S.Y. ile hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen T.Y, işlemleri için Gazi Polis Merkezine götürüldü.

        Bu arada evde yapılan aramada 2 bıçak bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

