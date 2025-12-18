Samsun'da 6 bin 621 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde 6 bin 621 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 6 bin 621 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlkadım'da belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
İkamette arama yapan ekipler, 6 bin 621 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan ikamet sahibi A.Ç. jandarmaya götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.