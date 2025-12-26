Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramada 1 kilo 400 gram esrar, 1325 sentetik ecza hapı, 24,08 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü.
