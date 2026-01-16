Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Çarşamba Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına yeniden Yılmaz seçildi

        Çarşamba Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Enver Yılmaz yeniden getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 09:00 Güncelleme: 16.01.2026 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çarşamba Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına yeniden Yılmaz seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çarşamba Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Enver Yılmaz yeniden getirildi.

        İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Yılmaz, tek aday olarak katıldı.


        Yapılan seçimde kullanılan tüm oyları alan Yılmaz, yeniden başkanlığa seçildi.

        Yönetim kurulu ise Fevzi Aslan, Hakan Toraman, Okan Öztürk, Özcan Kasdal, Mücahit Özkan ve İbrahim Duman'dan oluştu.

        Yılmaz, son dönemde ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle basit usulden gerçek usule geçen esnafımızın sıkıntılarının farkındayız. Oda olarak her zaman üyelerimizin yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Olağan genel kurulumuzun ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Genel kurula Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ile oda başkanları ve üyeler katıldı.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Gerçekten ne anlama geldiklerini biliyor muyuz?
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        Türkiye'nin kuzeyi için uyarılar! Yağmur ve karla karışık yağmur
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Talisca'dan geleceği ile ilgili net açıklama!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Fenerbahçe'de ayrılık: Cenk Tosun!
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Park halindeki minibüslere çarpıp yere yığıldı
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
        Kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu

        Benzer Haberler

        Ayvacık MTAL'den Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda başarı
        Ayvacık MTAL'den Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması'nda başarı
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da feci kazada otomobil hurda yığınına döndü: 1 yaralı
        Samsun'da feci kazada otomobil hurda yığınına döndü: 1 yaralı
        Samsun'da karla mücadele sürüyor
        Samsun'da karla mücadele sürüyor
        Havza'da Miraç Kandili idrak edildi
        Havza'da Miraç Kandili idrak edildi
        Kavak'ta Miraç Kandili idrak edildi
        Kavak'ta Miraç Kandili idrak edildi