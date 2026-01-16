Çarşamba Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına yeniden Yılmaz seçildi

Çarşamba Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına Enver Yılmaz yeniden getirildi.



İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Yılmaz, tek aday olarak katıldı.





Yapılan seçimde kullanılan tüm oyları alan Yılmaz, yeniden başkanlığa seçildi.



Yönetim kurulu ise Fevzi Aslan, Hakan Toraman, Okan Öztürk, Özcan Kasdal, Mücahit Özkan ve İbrahim Duman'dan oluştu.



Yılmaz, son dönemde ekonomik olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle basit usulden gerçek usule geçen esnafımızın sıkıntılarının farkındayız. Oda olarak her zaman üyelerimizin yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Olağan genel kurulumuzun ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.



Genel kurula Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ile oda başkanları ve üyeler katıldı.







