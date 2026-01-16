Çarşamba'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda S.S'nin ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, muşta, 2 kelebek bıçak, 20 fişek ve 3 şarjör ele geçirildi. Operasyonda S.S. gözaltına alındı.

