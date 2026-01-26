Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 1969 uyuşturucu hap, 103,6 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

