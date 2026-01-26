Habertürk
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:56 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:56
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada, 1969 uyuşturucu hap, 103,6 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

