Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da fırtına sonrası hamsiler tezgahlara geri döndü

        Karadeniz'de hafta boyu etkili olan fırtına sonrası Samsun'da tezgahlar hamsiye doydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:03 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da fırtına sonrası hamsiler tezgahlara geri döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz'de hafta boyu etkili olan fırtına sonrası Samsun'da tezgahlar hamsiye doydu.

        Karadeniz'de etkili olan fırtınadan dolayı tezgahlarda azalan hamsi fırtınanın dinmesiyle balık tezgahlarında yerini aldı.

        1 Eylül 2025 itibarıyla başlayan balık sezonu Karadeniz'de çeşitlilik ve bolluk açısından balıkçıları memnun ediyor.

        Kentte işletme sahibi Emir Kaan Tunçer, AA muhabirine, 3 kuşaktır balıkçılık yaptıklarını söyledi. Kentte geçtğimiz hafta etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı balıkçıların ava çıkamadıklarını ve dolayısıyla taze balığa ulaşmakta zorluk çektiklerini söyleyen Tunçer, "Amacımız insanlara taze balık yedirmek. Hamsi şu an bizde 200 lira kilosu, çok güzel, iri seçme hamsiler. Piyasadaki buzhane hamsilerini kesinlikle tavsiye etmiyorum." dedi.

        Tezgahta 40 çeşit balık bulunduğunu dile getiren Tunçer, "Palamut, istarvit, mezgit, barbunya, çinekop, çupra, levrek, kalkan, kötek, kırlangıç balıkları bulunuyor tezgahta. Ben bu işi üçüncü kuşaktan yapıyorum. Dedem, onun dedesi, hep balıkçıyız. Yani tek amacımız, tek gayemiz balıklarımızı taze bir şekilde müşterilerimize sunabilmek." ifadelerini kullandı.

        Fırtınanın dinmesiye balık fiyatlarında düşüş yaşandığını aktaran Tunçer, şunları kaydetti:

        "Palamut balığımızın şu an tanesi 150 lira, istavrit balığı 100 lira. Levrek ve çupralar 500 lira, kalkan balığı 1200 lira, mezgitler 400 lira bandında. Bu ay geçen aya göre biraz daha uygun fiyatlarımız, önümüzdeki ay daha da uygun olacak inşallah. Geçen ay hava şartlarından dolayı biraz balık azdı ve az olduğu için pahalıydı. Ama bu ay havalar yavaş yavaş düzeldiği için, fırtınalar bittiği için balıklarımızı uygun bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Dolar açıklaması
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Eski eşini ağır yaraladı kayınvalidesini öldürdü!
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!
        G.Saray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!

        Benzer Haberler

        Başkan Kul: "Terme'yi sanayi ve turizmin parlayan yıldızı yapacağız"
        Başkan Kul: "Terme'yi sanayi ve turizmin parlayan yıldızı yapacağız"
        Samsun'da otobüsün çarptığı Burcu, 10 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
        Samsun'da otobüsün çarptığı Burcu, 10 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
        Samsun'da bıçaklı, satırlı cinayetin 3 şüphelisi adliyede (2)
        Samsun'da bıçaklı, satırlı cinayetin 3 şüphelisi adliyede (2)
        Samsun'da ev atıkları market alış verişine dönüşüyor
        Samsun'da ev atıkları market alış verişine dönüşüyor
        Samsun'daki yasak ilişki cinayetinde kadın, oğlu ve kocası tutuklandı
        Samsun'daki yasak ilişki cinayetinde kadın, oğlu ve kocası tutuklandı
        Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
        Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.