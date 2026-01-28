Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da husumeti bulunan kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli teslim oldu

        Samsun'un Canik ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli, teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:51 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da husumeti bulunan kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli teslim oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Canik ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli, teslim oldu.

        Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan H.Y. (25) ile B.M. (23) arasında karşılaştıkları Yavuzselim Mahallesi'nde tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, yanında bulunan tüfekle B.M'ye ateş etti.

        Yaralanan B.M, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli ise bir süre sonra olayda kullandığı tüfekle Irmak Şehit Davut Doğan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda

        Benzer Haberler

        Samsun'da fırtına sonrası hamsiler tezgahlara geri döndü
        Samsun'da fırtına sonrası hamsiler tezgahlara geri döndü
        Başkan Kul: "Terme'yi sanayi ve turizmin parlayan yıldızı yapacağız"
        Başkan Kul: "Terme'yi sanayi ve turizmin parlayan yıldızı yapacağız"
        Samsun'da otobüsün çarptığı Burcu, 10 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
        Samsun'da otobüsün çarptığı Burcu, 10 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
        Samsun'da bıçaklı, satırlı cinayetin 3 şüphelisi adliyede (2)
        Samsun'da bıçaklı, satırlı cinayetin 3 şüphelisi adliyede (2)
        Samsun'da ev atıkları market alış verişine dönüşüyor
        Samsun'da ev atıkları market alış verişine dönüşüyor
        Samsun'daki yasak ilişki cinayetinde kadın, oğlu ve kocası tutuklandı
        Samsun'daki yasak ilişki cinayetinde kadın, oğlu ve kocası tutuklandı