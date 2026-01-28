Samsun'da husumeti bulunan kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli teslim oldu
Samsun'un Canik ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli, teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan H.Y. (25) ile B.M. (23) arasında karşılaştıkları Yavuzselim Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, yanında bulunan tüfekle B.M'ye ateş etti.
Yaralanan B.M, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli ise bir süre sonra olayda kullandığı tüfekle Irmak Şehit Davut Doğan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
