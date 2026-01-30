Samsun'da ramazan ayı öncesi fiyat denetimi gerçekleştirildi

Samsun'da, ramazan ayı öncesi zincir market şubeleri ile kasaplarda temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fiyat artışı denetimi yapıldı.



Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki zincir market ve kasaplara yönelik denetim gerçekleştirdi.



Gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, gramaj kontrolü yaptı.



Ekipler, haksız rekabetin, fahiş fiyat artışının ve fırsatçılığın önüne geçmek amacıyla etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgilerine yer verilip verilmediğini inceledi.



Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, gazetecilere, Ticaret Bakanlığı olarak ülke genelinde yürüttükleri yaygın yoğun denetim faaliyetlerinin etkili şekilde Samsun'da da sürdürdüklerini söyledi.



Bu kapsamda 2025 yılında Samsun genelinde 2 bin 400 market, 999 kafe ve restoran, 1300 diğer sektör olmak üzere 4 bin 700'e yakın işletmede denetim yaptıklarını belirten Turpçu, "Bu kapsamda da yaklaşık 470 bin ürünle ilgili denetimler yaptık. Denetimlerimiz sonucunda düzenlediğimiz tutanakları, şayet haksız fiyat artışıyla ilgili bir tespitimiz varsa bunları değerlendirmek üzere Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna intikal ettirmekteyiz." dedi.



Turpçu, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.







