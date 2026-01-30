Kavak Belediyesi personeline sivil savunma eğitimi verildi

Kavak Belediyesi personeline yönelik, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından "sivil savunma eğitimi" düzenlendi.



Olası afet ve acil durumlara karşı belediye çalışanlarının farkındalığını artırmak ve hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim, AFAD uzmanları tarafından verildi.





Program kapsamında afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak müdahale yöntemleri ile sivil savunma planlamaları hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.



Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, eğitimin önemine değinerek, "Afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığının bilinciyle personelimizin donanımını artırarak halkımıza daha güvenli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bizlere destek veren AFAD uzmanlarına teşekkür ediyor, iş birliği içindeki eğitim faaliyetlerimizin devam edeceğini vurgulamak istiyorum." dedi.



