Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Vezirköprü Belediye Başkanı Gül Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ün Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 09:30 Güncelleme: 30.01.2026 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü Belediye Başkanı Gül Ankara'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ün Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gül'ün ziyaretlerinde Vezirköprü'nün öncelikli ihtiyaçları ve projeleri değerlendirildi.

        TOKİ Emlak Daire Başkanı Mehmet Akif Yakar ile bir araya gelen Gül, devam eden ve planlanan konut projelerinin süreci, uygulama takvimi ve ilerleyişi hakkında değerlendirmede bulundu.


        Aralık ayında ihalesi yapılan 298 konut ve iş yerinin önümüzdeki günlerde yer tesliminin yapılarak şubat ayında inşaatına başlanacağı, kalan konutların ihalesinin ise yıl içinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimi Ömer Erbiz ile yapılan görüşmede ise Vezirköprü'de yapılması planlanan açık ve kapalı cezaevi projeleri ele alındı.


        Gül, İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan'ı ziyaret ederek ilçede devam eden altyapı ve üstyapı yatırımları ile planlanan projeler hakkında istişarede bulundu.

        Gül, Vezirköprü'nün hak ettiği yatırımları alabilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, ilçeye uzun yıllar hizmet edecek kalıcı projeler hedeflediklerini kaydetti.



        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de

        Benzer Haberler

        Yakakent'te "Narko Alan" uygulaması yapıldı
        Yakakent'te "Narko Alan" uygulaması yapıldı
        Kırsalda üretime 33,6 milyon liralık can suyu
        Kırsalda üretime 33,6 milyon liralık can suyu
        Havza'da 54 ünite kan bağışı alındı
        Havza'da 54 ünite kan bağışı alındı
        Samsun'da otomobil 3 metre yükseklikten yuvarlandı: Sürücü yara almadan kur...
        Samsun'da otomobil 3 metre yükseklikten yuvarlandı: Sürücü yara almadan kur...
        Duraklara kırmızı-beyaz dokunuş
        Duraklara kırmızı-beyaz dokunuş
        Samsun'da bir kişiyi gasbeden şüpheli tutuklandı
        Samsun'da bir kişiyi gasbeden şüpheli tutuklandı