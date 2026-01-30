Havza'da 54 ünite kan bağışı alındı
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 54 ünite bağış alındı.
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 54 ünite bağış alındı.
Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste iki gün boyunca 54 ünite kan bağışı toplandı.
Kan bağışı çalışmalarına Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü ve Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından destek verildi.
Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Türk Kızılayın toplumda gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçısı kazanımını sağlamak amacıyla birçok kurum ve kuruluşla iş birliğinde çalışma yaptıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.