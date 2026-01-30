Habertürk
        Samsun Haberleri

        Yakakent'te "Narko Alan" uygulaması yapıldı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 10:58 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:01
        Yakakent'te "Narko Alan" uygulaması yapıldı
        Samsun'un Yakakent ilçesinde "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

        Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen Narko Alan uygulamasında 89 kişi sorgulandı, 24 araç kontrol edildi.


        Bir araçta 5 uyuşturucu kullanım aparatı ile 0,5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, başka bir araçta bulundurma ruhsatlı tabanca ve 32 fişek bulundu.


        Uygulamada kural ihlali yaptığı belirlenen 3 araca toplam 30 bin 345 lira trafik cezası kesildi,


        Ayrıca ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen bir sürücüye de 23 bin 437 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

