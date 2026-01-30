Samsunspor'dan transfer açıklaması
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Cenk Şen ve Bekir Böke'nin transferiyle ilgili çalışmalarının bulunmadığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, bazı basın yayın organlarında Cenk Şen ve Bekir Böke'nin Samsunspor'a transferi konusunda haberler yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, adı geçen futbolcularla ilgili kulübün herhangi bir ilgisi veya teması bulunmadığı vurgulanarak, kamuoyunun yalnızca kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri istendi.
