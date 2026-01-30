Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor'dan transfer açıklaması

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Cenk Şen ve Bekir Böke'nin transferiyle ilgili çalışmalarının bulunmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 12:31 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:31
        Samsunspor'dan transfer açıklaması
        Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, bazı basın yayın organlarında Cenk Şen ve Bekir Böke'nin Samsunspor'a transferi konusunda haberler yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, adı geçen futbolcularla ilgili kulübün herhangi bir ilgisi veya teması bulunmadığı vurgulanarak, kamuoyunun yalnızca kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

