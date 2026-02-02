Habertürk
        Ladik'te yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı

        Samsun'un Ladik ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı.

        Giriş: 02.02.2026 - 13:14 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:14
        Ladik'te yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı
        Samsun'un Ladik ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı.

        Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 2400 öğrenci iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

        Yeni dönemin ilk haftasında tüm Türkiye'de olduğu gibi bayrak sevgisi konusu işlendi.


        Bütün öğrencilerin kırmızı beyaz kıyafetleri ile okullarına geldiğini belirten Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, "Sevgili çocuklarım iki haftanın ardından sizlerle kavuşmanın heyecanını yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, bugün kırmızı beyaz kıyafetlerinizle, ellerinizde bayrağımızla vatana, millete, bayrağa aşık olarak ayrı parlıyorsunuz. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum." ifadeleriini kullandı.

        Bugün başlayan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi 26 Haziran'da sona erecek

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

