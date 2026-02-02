Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı öğrencileri dolandırıcılara karşı uyardı

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı üniversite ve lise öğrencilerine yönelik uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 13:28 Güncelleme: 02.02.2026 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı öğrencileri dolandırıcılara karşı uyardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı son dönemde artan dolandırıcılık olaylarına karşı üniversite ve lise öğrencilerine yönelik uyarılarda bulundu.

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde liselerde ve yurtlarda kalan öğrencilere dolandırıcılık olaylarına karşı broşür dağıtıldı, video gösterimi ile bilgilendirme yapıldı.

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 18-30 yaş arası gençlerin "Sadece hesabını ver", "Hiçbir sorumluluğun yok", "Yasal bir iş" gibi söylemlerle ikna edilerek banka ve kripto hesaplarını kullandırmaya zorlandığı ve bu durumun ise ağır ceza davalarına ve uzun yıllar hapis cezasına kadar varan sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

        Dolandırıcılık, yasa dışı bahis, kara para aklama, sahte yatırım, burs ve sosyal yardım vaadi, evden çalışma ilanları, kripto para ve sosyal medya dolandırıcılığı gibi birçok suçta kiralanan banka hesaplarının kullanıldığı belirtilirken, şikayet durumunda ilk şüphelinin her zaman hesap sahibi olduğu ifade edildi.

        Banka veya kripto hesabını başkasına kullandırmanın yasal olmadığı ve suç teşkil ettiği, "Ben bilmiyordum" savunmasının ise hukuken geçerli olmadığı belirtildi. Bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu'nun 157, 158 ve 282'nci maddeleri kapsamında değerlendirilerek 3 ila 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceği hatırlatıldı.

        Gençlere yönelik uyarıda banka hesabının kimlik gibi olduğu, IBAN paylaşımının küçük bir detay değil ciddi bir suç riski taşıdığı vurgulanırken, "Kolay para yoktur. Banka hesaplarını, kimlik bilgilerini, kartlarını ve şifrelerini kimseyle paylaşma. Şüpheli bir teklif alırsan kabul etme, mesajları sakla ve mutlaka ailene ya da yetkililere bildir." uyarısı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Altınları çaldı, 45 gün sonra yakalandı
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Veliler suç duyurusunda bulundu! Öğrenci tuvaletine kamera!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Öldürdükleri yaşlı adamın oğluyla plan yaptılar iddiası!
        Öldürdükleri yaşlı adamın oğluyla plan yaptılar iddiası!
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Canik'te nikah ücret desteği devam ediyor
        Canik'te nikah ücret desteği devam ediyor
        Ladik'te yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı
        Ladik'te yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı
        Asarcık Kaymakamı Korkmaz'dan kan bağışı çağrısı
        Asarcık Kaymakamı Korkmaz'dan kan bağışı çağrısı
        Samsun basını yapay zeka ile geleceğe hazırlanıyor
        Samsun basını yapay zeka ile geleceğe hazırlanıyor
        Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlenecek
        Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" düzenlenecek
        Bafra'da çeltik üreticileri taliplerini dile getirdi
        Bafra'da çeltik üreticileri taliplerini dile getirdi