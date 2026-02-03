Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Vezirköprü'de bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bağımlılıkla mücadele eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:30 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bağımlılıkla mücadele eğitimi gerçekleştirildi.

        Atatürk İş Merkezi'nde Yeşilay Samsun Şubesi ile AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen seminerin açılışında konuşan AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Emine Yanğa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın "Bağımsız gelecek, sağlıklı nesiller" vizyonuyla 2026 yılını "Bağımlılıkla Mücadele Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.


        Yanğa, bu doğrultuda toplumun tüm kesimleriyle mücadeleye destek verilmesi gerektiğini kaydetti.

        Seminerde Vezirköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Deniz Bülbüller, bağımlılığın tedavi süreci hakkında katılımcılara bilgi vererek, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ve Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nin (ÇEMATEM) işleyişini anlattı.

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ise bağımlılık türleri ve bağımlılıkla mücadelede izlenen yöntemler ele alındı.


        Programa Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Yiğit, Vezirköprü Muhtarlar Derneği Başkanı Gülami Sağlam ile vatandaşlar katıldı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz

        Benzer Haberler

        Havza ve Kavak'ta Berat Kandili idrak edildi
        Havza ve Kavak'ta Berat Kandili idrak edildi
        Başkan Kul: "Mazlumların acısını yüreğimizde yaşıyoruz"
        Başkan Kul: "Mazlumların acısını yüreğimizde yaşıyoruz"
        Yüksel Yıldırım: Sterling ile ilgileniyoruz, henüz resmi teklif yok
        Yüksel Yıldırım: Sterling ile ilgileniyoruz, henüz resmi teklif yok
        Samsun Kızılırmak Deltası'nda yaban hayvanları doğaya salındı
        Samsun Kızılırmak Deltası'nda yaban hayvanları doğaya salındı
        Samsun Kızılırmak Deltası'nda "Dünya Sulak Alanlar Günü" kutlandı
        Samsun Kızılırmak Deltası'nda "Dünya Sulak Alanlar Günü" kutlandı
        Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı