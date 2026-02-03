Samsun'da ustayı silahla yaralayan müteahhit gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde ustayı silahla yaralayan müteahhit, gözaltına alındı. Esenevler Mahallesi Bornova Caddesi'nde müteahhit E.Ş. (46) ile dükkanında tadilat yapan inşaat ustası E.C. (47) arasında iddiaya göre tadilat işlerinden dolayı çıkan anlaşmazlık nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, yanında bulunan tabancayla ateş ederek E.C'yi yaraladı. Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan E.C, tedavi altına alındı. Olay yerinden uzaklaşan E.Ş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timlerince silahla birlikte yakalandı.

