        Samsun Haberleri

        Samsun'da asayiş

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 18:44 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:44
        Samsun'da asayiş
        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir ikamete operasyon düzenlendi.

        Şüpheli D.G'nin (20) ikametinde yapılan aramada 208 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.


        Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 114 fişek, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

