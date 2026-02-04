Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da tedavileri tamamlanan pelikanlar doğaya salındı

        UNESCO Doğal Miras Alanı statüsünde geçici listede bulunan Samsun'un Kızılırmak Deltası'nda tedavi gören 2 ak pelikan iyileştikten sonra doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tedavileri tamamlanan pelikanlar doğaya salındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UNESCO Doğal Miras Alanı statüsünde geçici listede bulunan Samsun'un Kızılırmak Deltası'nda tedavi gören 2 ak pelikan iyileştikten sonra doğaya bırakıldı.

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gagası kırıldığı için beslenmekte zorluk çeken ak pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bulundu.

        Delta içindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniğine götürülen pelikan burada tedavi altına alındı.

        Klinikte görevli veteriner hekim Paria Tabatabaei İsfendiyaroğlu tarafından yaklaşık 1 ay tedavi edilen ak pelikanın gagası iyileşti.

        Öte yandan vatandaşlar tarafından halsiz şekilde bulunan diğer ak pelikanın da 3 haftadır devam eden tedavisi sona erdi.

        Pelikanlar tedavilerinin ardından Kızılırmak Deltası'nda yeniden doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        Kazanın ardından 2 kişi araçtan indi! Kaderin böylesi...
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeyen kamyonete 99 bin 949 lira ce...
        Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeyen kamyonete 99 bin 949 lira ce...
        Samsun'da plakası kapalı ve kantara girmeyen araca 99 bin 949 TL ceza
        Samsun'da plakası kapalı ve kantara girmeyen araca 99 bin 949 TL ceza
        ALS hastaları için umut ışığı: Karadeniz'de ilk kez uygulandı ALS hastalığı...
        ALS hastaları için umut ışığı: Karadeniz'de ilk kez uygulandı ALS hastalığı...
        Fen bilimlerinde düşüş uyarısı: "Bilimi sevdirmek şart" OMÜ'den fen bilimle...
        Fen bilimlerinde düşüş uyarısı: "Bilimi sevdirmek şart" OMÜ'den fen bilimle...
        Samsun'da 11 bin 200 adet makaron ele geçirildi
        Samsun'da 11 bin 200 adet makaron ele geçirildi
        Samsun'dan 50 milyon TL'lik yapay zeka hamlesi Samsun'dan yapay zeka şirket...
        Samsun'dan 50 milyon TL'lik yapay zeka hamlesi Samsun'dan yapay zeka şirket...