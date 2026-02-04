Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeyen kamyonete 99 bin 949 lira ceza kesildi

        Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeden ilerleyen kamyonete 99 bin 949 lira idari para cezası uygulandı.

        04.02.2026 - 11:09
        Samsun'da plakasını kapatarak kantara girmeden ilerleyen kamyonete 99 bin 949 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Samsun Ordu kara yolunda plakası kapalı şekilde yük taşıyan kamyonetin denetim istasyonuna girmeden ilerlediğinin bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Dikbıyık mevkisinde gerçekleştirdikleri uygulamada, H.G'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.

        Kantar görevlileri ve trafik ekipleri tarafından yapılan işlemler sonucunda, kantara girmediği ve çeşitli ihlallerde bulunduğu belirlenen kamyonete toplam 99 bin 949 lira idari para cezası kesildi.

        Araç trafikten men edildi.

