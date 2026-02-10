Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun Valisi Tavlı, Yakakent OSB'de Güzelceçay Çayı ıslah çalışmalarını inceledi

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen Güzelceçay Çayı ıslah çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:00 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:03
        Samsun Valisi Tavlı, Yakakent OSB'de Güzelceçay Çayı ıslah çalışmalarını inceledi
        Vali Tavlı'ya, Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu ile Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik eşlik etti.

        DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB’de taşkın risklerinin azaltılması ve bölge altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        15 Ekim 2025 tarihinde sözleşmesi imzalanan Sinop-Dikmen Güzelceçay Çayı Islahı Yakakent OSB işi kapsamında, sol sahilde 391 metre, sağ sahilde 1.609 metre olmak üzere toplam 2 bin metre dolgu topuklu istifli taş tahkimat yapılması planlanıyor. Proje çerçevesinde ayrıca 6 adet betonarme brit, panel çit ve uyarı levhalarının inşa edilmesi öngörülüyor.

        Yetkililerden alınan bilgiye göre, çalışmalar kapsamında şu ana kadar 900 metre dolgu topuk ve 600 metre istifli taş tahkimat imalatı tamamlandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

