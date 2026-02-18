Alaçam'da kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle il merkezine gönderildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi. Alınan bilgiye göre, göğsünde ağrı hisseden Y.R. (86), yakınlarının yardımıyla Alaçam Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen kadın hasta, Alaçam Şehir Stadı'ndan ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

