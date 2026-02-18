Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Alaçam'da kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle il merkezine gönderildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:51 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:55
        Alaçam'da kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle il merkezine gönderildi
        Samsun'un Alaçam ilçesinde rahatsızlanan kişi, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

        Alınan bilgiye göre, göğsünde ağrı hisseden Y.R. (86), yakınlarının yardımıyla Alaçam Devlet Hastanesine gitti.


        Burada yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen kadın hasta, Alaçam Şehir Stadı'ndan ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.




