Samsun'da 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında çalışma yürüttü. İlçe merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.İ'nin ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 75 kilogram kaçak kıyılmış tütün bulundu. Tütünlere el koyan emniyet güçleri, A.İ'yi gözaltına aldı.

