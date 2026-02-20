Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 13:42 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında çalışma yürüttü.

        İlçe merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.İ'nin ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

        Aramada 75 kilogram kaçak kıyılmış tütün bulundu. Tütünlere el koyan emniyet güçleri, A.İ'yi gözaltına aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Pusu vahşetinde şüpheliler drone ile yakalandı!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Ayaklarıyla hamur yoğurdular!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        Çakmak gazı faciası! Yüzü ve göğsü yandı!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!
        Google mühendislerine casusluk suçlaması!

        Benzer Haberler

        Atış poligonuna bitkin halde gelen tilki "Barut" polislerle dost oldu
        Atış poligonuna bitkin halde gelen tilki "Barut" polislerle dost oldu
        Samsun'da 3 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu; 3 tutuklama
        Samsun'da 3 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonu; 3 tutuklama
        DMD'li Emir için zaman daralıyor, 8 ayda hedefin yüzde 15'i toplandı
        DMD'li Emir için zaman daralıyor, 8 ayda hedefin yüzde 15'i toplandı
        Samsun'da milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 2'si çocuk 3 tutuklama
        Samsun'da milyonluk dolandırıcılık operasyonu: 2'si çocuk 3 tutuklama
        Bafra'da tütün operasyonu: 75 kilo kaçak ürün ele geçirildi
        Bafra'da tütün operasyonu: 75 kilo kaçak ürün ele geçirildi
        Fırın ustalarının 300 derece sıcakta pide mesaisi
        Fırın ustalarının 300 derece sıcakta pide mesaisi