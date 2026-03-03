Samsun'da 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 03.03.2026 - 13:45 Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
İşlemlerinin ardından hükümlü, Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri