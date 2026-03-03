Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Samsun'da 11 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.


        Ekipler, yürüttükleri çalışmada hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

        İşlemlerinin ardından hükümlü, Samsun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Gayrimenkul satışında gerileme sürüyor
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        Murat Dalkılıç ameliyat oldu
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        İnsanlığın şahitleri risk altında
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Canik Belediyesi'nden gençlere 'asker harçlığı' desteği
        Canik Belediyesi'nden gençlere 'asker harçlığı' desteği
        Kaymakam Beyazıt, "Dilimizin Zenginlikleri" sergisini ziyaret etti
        Kaymakam Beyazıt, "Dilimizin Zenginlikleri" sergisini ziyaret etti
        Kızını boğarak öldürüp intihar süsü veren anneye indirimsiz ağırlaştırmış m...
        Kızını boğarak öldürüp intihar süsü veren anneye indirimsiz ağırlaştırmış m...
        Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı sürüyor
        Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı sürüyor
        Samsun'da 35 yaşındaki kadın için denizde arama çalışması
        Samsun'da 35 yaşındaki kadın için denizde arama çalışması
        Samsun'da gıda denetimlerinde 68 işletmeye idari para cezası uygulandı
        Samsun'da gıda denetimlerinde 68 işletmeye idari para cezası uygulandı