Samsun'da gıda denetimlerinde 68 işletmeye idari para cezası uygulandı

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2 ay içinde yapılan 2 bin 986 gıda denetiminde 68 işletmeye idari para cezası uyguladı.



Tarım ve Orman Müdürlüğü, ramazan ayı kapsamında fırınları denetledi. Ekipler, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluk, son tüketim tarihi, gıda maddelerinin muhafaza durumları, etiket bilgileri, satış koşulları ve ekmek gramajlarını kontrol etti.



Denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunmasının en önemli görev ve sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi.



Bakanlığın bu kapsamda aylık olarak hazırlanan denetim planları, riskler ve ürün grupları bazında bir program doğrultusunda denetim yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Denetimlerimiz, 181 gıda görevlisi personeli tarafından yürütülüyor. 2025 yılında da toplam 22 bin 500 denetim faaliyeti gerçekleştirdik. Samsun'da yaklaşık 13 bin 500 civarında da gıda ve yem işletmesi mevcut. Buralarda denetimler gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle beraber de denetimlerimizi artırmış durumdayız. 2026 yılı bugüne kadar 2 bin 986 denetim faaliyeti gerçekleştirdik ve bu denetimlerde 360 numune alarak denetimlerde aldığımız numunelerin mevzuatına uygunluğunu ve kodekse uygunluğunu kontrol etmek amacıyla da analize gönderdik." dedi.



Yılmaz, tüketici sağlığını tehlikeye atacak hiçbir hususa göz yummadıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Bu yapılan denetimler sonucunda da uygunsuzluk tespit eden 68 işletmeye idari para cezası uyguladık. Denetimlerde özellikle ramazan ayının gelmesiyle beraber bazı ürün gruplarının tüketimi de arttı. Ramazan ayının gelmesiyle beraber unlu mamuller, ekmek, pide, şeker, şekerli mamuller gibi ürünlerin tüketimi artmış durumda. Biz bu ürün gruplarına denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Yaklaşık 1450 civarında da ramazan ayının başlamasıyla beraber denetim faaliyeti gerçekleştirmiş olduk. Gıda güvenliğini kırmızı çizgimiz olarak kabul ettiğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz ve biz tüketici sağlığını tehlikeye atacak hiçbir hususa göz yumuyoruz. 7 gün 24 saat prensibiyle denetim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tüketicilerimiz de bir uygunsuzluk gördüğünde, bir işletmede bir uygunsuzluk gördüğünde bunu Alo Gıda 174 hattına bildirmeleri durumunda bu uygunsuzluğun giderilmesine önemli bir katkı sağlamış olurlar. Bu uygunsuzluk bize bildirildiğinde ekiplerimiz derhal olay yerine gitmek suretiyle bu uygunsuzluğu yerinde tespit edip ve gerekli yaptırımları uygulayıp uygunsuzluğun düzeltilmesini sağlıyoruz."

