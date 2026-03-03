Vali Tavlı'dan Muhasebe Haftası'nda mali müşavirlere ziyaret

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Muhasebe Haftası dolayısıyla Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasını ziyaret etti.



Vali Tavlı, ziyarette, oda başkanı Osman Arslan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.



Ziyarette, mali müşavirlik mesleğinin ekonomik hayatın düzenli, şeffaf ve kayıtlı şekilde işlemesine sunduğu katkılar değerlendirildi, vergi mükellefleri ile devlet arasında köprü görevi üstlenen mali müşavirlerin kamu hizmeti niteliğindeki sorumlulukları ele alındı.



Vali Tavlı, Muhasebe Haftası dolayısıyla tüm mali müşavirlerin haftasını kutlayarak çalışmalarında başarı diledi.

