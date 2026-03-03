Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'dan camiaya birlik çağrısı:

        Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübü yeniden organize edip örnek bir camia ve kulüp olmayı istediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:52
        Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'dan camiaya birlik çağrısı:

        Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübü yeniden organize edip örnek bir camia ve kulüp olmayı istediklerini söyledi.


        Yıldırım, kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, Samsunspor'un artık sadece Samsun şehrinin değil, aynı zamanda bölgenin de futbol kulübü haline geldiğine işaret ederek, "Samsunspor, Samsun şehrinin kimliği, babadan oğula geçen mirası ve milyonlarca insanın haftalık mutluluk kaynağı olan bir futbol kulübüdür. Son dönemde yaşanan kırgınlıklar, hatalar veya fikir ayrılıkları hepimizin malumudur ancak geldiğimiz noktada net bir gerçek var. Camiayı yeniden birleştirecek, küskünleri stadyuma döndürecek ve o eski ruhu canlandıracağız. Samsunspor taraftarının hiçbir zaman sadece başarı taraftarı olmadığını çok iyi biliyoruz. Sizler ve bizler için asıl mesele, o armanın sahada verdiği mücadele ve tribündeki o eşsiz birlikteliktir." ifadesini kullandı.

        Taraftarla aralarında yeni bir sayfa açmayı istediklerine dikkati çeken Yıldırım, "Geçmişte yapılan hatalar, söylenen sözler veya yaşanan gerginlikler artık geride kalmalı. Büyük Samsunspor taraftarının benden ve icra kurulundan beklentisi çok açık ve nettir. Samimi bir kucaklaşma, camianın tüm dinamiklerini yeniden bir araya getirecek, o eski sıcaklığı hissettirecek adımlar atmamızdır. Tüm enerjimizi ve açıklamalarımızı artık sadece kendi kulübümüzün geleceğine ve Samsunspor odaklı gelecek vizyonumuza yöneltmemiz gerekmektedir. Çünkü bizim bizden başka dostumuz yok. Biz bize yeteriz." açıklamasında bulundu.

        Yıldırım, taraftarla birlikte yeni bir hayalin peşinde koşmak istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Artık hedefimiz, Şampiyonlar Ligi hayali olsun. Her bir Samsunspor taraftarının uykularını kaçıran o büyük rüyayı hep birlikte önümüzdeki 3-5 sene içinde yaşamanın hayalini yaşayalım. Eğer sizlerin ve bizlerin amacı bir ve hedefi ortaksa, sizler bu ordunun başında yeniden güçlü bir komutan olarak beni daha aktif halde görmek istiyorsanız, ben de bu görevi yeniden üstlenmeye hazırım diyorum. Bu kulübe maddi ve manevi çok şeyler katmaya devam edeceğimi taahhüt ediyorum. O zaman diyorum ki, şimdi en büyük yatırımı yapma vakti gelmiştir. Gelin bu mübarek ramazan ayında hep birlikte taraftarın gönlündeki sönmeye yüz tutmuş ateşi yeniden yakalım. Gelin hep birlikte geçmişi ve gönül kırgınlıklarını bir kenara bırakalım, tertemiz yeni bir sayfa açalım. Bu şehir, bu taraftar ve bu Atatürklü arma sizin desteğinizle benim liderliğimi kenetlenmiş tek bir yumruk halinde yeniden görmeye ve şahlanmaya hazır bekliyor. Birlikte çok daha güzeliz."

