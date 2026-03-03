SİBERAY'dan Asarcık'ta bilinçlendirme eğitimi

Canlı
        Samsun Haberleri

        Samsun'un Asarcık ilçesinde SİBERAY tarafından vatandaşlara ve öğrencilere yönelik siber güvenlik farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Samsun'un Asarcık ilçesinde SİBERAY tarafından vatandaşlara ve öğrencilere yönelik siber güvenlik farkındalık eğitimi verildi.

        Eğitimde, güvenli internet kullanımı, sosyal medya güvenliği, kişisel verilerin korunması, dijital dolandırıcılık yöntemleri ve siber zorbalık konularına değinildi.


        Katılımcılara, özellikle son dönemde artış gösteren oltalama (phishing) saldırıları, sahte yatırım ve alışveriş siteleri, kimlik avı yöntemleri ile mobil uygulama güvenliği hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.


        Eğitim sonunda katılımcıların soruları yanıtlanırken, bilinçli internet kullanımının bireysel ve toplumsal güvenlik açısından taşıdığı öneme vurgu yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

