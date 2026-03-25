Samsun'da 2 bin 120 makaron ele geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde 2 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Terme ilçesinde belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada, 2 bin 120 doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

