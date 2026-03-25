Samsun'da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Recep K. (43) idaresindeki 34 HK 0055 plakalı otomobil, düğünden döndükleri sırada Türkmen Mahallesi Şahinkaya Kanyonu yolunda şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Emine K. (71), Durmuş K. (66), Nagihan K. (27), Mustafa K. (35), Hamza Ali K. (4) ve Efnan D. (1) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

