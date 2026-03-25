        Samsun Devlet Opera ve Balesi iki şehirde sanatseverlerle buluşacak

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "2. Anadolu Opera ve Bale Festivali" kapsamında Gümüşhane ve Giresun'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

        Giriş: 25.03.2026 - 16:07 Güncelleme:
        SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla geçen yıl 22 Kasım'da Bayburt'ta başlayan festival devam ediyor.

        Bu kapsamda SAMDOB, yarın saat 20.00'de Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sahnesi'nde "Hanım Olan Hizmetçi" operasıyla sanatseverlerle bir araya gelecek.

        SAMDOB, operayı 30 Mart saat 20.00'de de Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde izleyicinin beğenisine sunacak.

        Festival kapsamında farklı şehirlerde yeni duraklar belirlenerek vatandaşların sanatla ücretsiz buluşturulması sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

