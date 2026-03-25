        Samsun Üniversitesi ile Oradea Üniversitesi arasında akademik iş birliğinin temeli atıldı

        Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü ile Romanya'daki Oradea Üniversitesi İktisat Fakültesi arasında akademik hareketlilik kapsamında stratejik ortaklığın temeli atıldı.

        Giriş: 25.03.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Uluslararası Öğrencilerle Deneyim Paylaşımı Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Selman Kobanoğlu, Erasmus ders verme hareketliliği kapsamında 16-20 Mart tarihlerinde Oradea Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak yer aldı.

        Kobanoğlu, "İşletmede Pazarlama ve İletişim" yüksek lisans programında gerçekleştirdiği derslerle yönetim bilimi odaklı tecrübelerini uluslararası öğrencilerle paylaştı.

        Oradea Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Habil Constantin Bungau ile yapılan toplantıda, ortak bilimsel vizyonun geliştirilmesi kararlaştırıldı.


        Oradea Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Habil Claudia-Diana Sabau-Popa ve Dekan Yardımcısı Dr. Dorin-Cristian Coita ile yapılan görüşmelerde ise araştırma projeleri ve fakülteler arası ortak çalışma kültürünün teşvik edilmesi konularında mutabakata varıldı.

        Hibrit eğitim ve müfredat uyumu gündemde geleceğe yönelik somut adımların belirlendiği toplantılarda, bölümler arası ilişkileri geliştirecek yol haritası da çizildi.


        Bu kapsamda, eğitimde dijital ve fiziksel hareketliliği birleştiren hibrit programların ve üniversiteler arası ders eşleştirme ve müfredat transferi süreçlerinin bologna eşgüdüm programı çerçevesinde yürütülmesi hedefleniyor.

        Daha önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde de görev yapan Coita rehberliğinde de Oradea bölgesindeki önemli sektör temsilcileriyle bir araya gelindi. Görüşmede, akademik bilginin sektörel uygulamalarla harmanlanması ve ortak projeler geliştirilmesi üzerine duruldu.

        Bu ziyaretin, üniversitenin uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırmasının yanı sıra eğitim-öğretim faaliyetlerini küresel standartlarla buluşturma stratejisi adına önem taşıdığı kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

