Samsun'da 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 9 yıl 8 ay 1 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda ekipler, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 9 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi (36) yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

