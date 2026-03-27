Salıpazarı'nda futsal turnuvası düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Küçükler Futsal Turnuvası sona erdi.





Salıpazarı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada erkekler kategorisinde Gökçeli Ortaokulu birinci, Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu ikinci, İmam Hatip Ortaokulu üçüncü , Avut Ortaokulu da dördüncü oldu.





Kızlar kategorisinde ise Avut Ortaokulu birinci, Gökçeli Ortaokulu ikinci, Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü, İmam Hatip Ortaokulu da dördüncülüğü elde etti.



Dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam ile okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından verildi.



