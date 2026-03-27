        Samsunspor Teknik Direktörü Fink'ten "başarı" değerlendirmesi:

        Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Başarı sadece sıralamayla alakalı olmamalı. Bence başarı, uzun vadede düşünülmesi gereken bir şeydir." dedi.

        Giriş: 27.03.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Fink, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un hedeflerini hep yukarıda tutmaya çalıştıklarını söyledi.

        Mevcut hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa'ya gitmek olduğuna işaret eden Fink, "Kupada elenecek olursak bile bence bu başarısız bir sezon geçirdiğimiz anlamına gelmez. Ligde 7. bile bitirsek bence bu da başarısız olduğumuz anlamına gelmez. Başarı sadece sıralamayla alakalı olmamalı. Bence başarı, uzun vadede düşünülmesi gereken bir şeydir. Bazen genç oyuncuları geliştirirsiniz, bazen bazı oyuncuları satarsınız. Bunlar da başarının etkenlerinden biridir." ifadesini kullandı.

        Zor dönemlerden geçtikleri zamanlar olduğunu, hedeflerini gerçekleştirmenin bazen zorlaşabildiğine dikkati çeken Fink, şunları söyledi:


        "Sonuç olarak şu anda 7. sıradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlk 5 hedefimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Belki ligde daha iyi konuma gelmek biraz zor olabilir ama çok çabuk şekilde hedefleri gerçekleştirmeye çalışmak elbette ki kolay değil. Uzun vadede planlama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Oynamamız gereken zor karşılaşmalar olacak. Burada olduğum için elbette ki mutluyum. Sonuçta kulübün büyük bir vizyonu var ve bu vizyonu gerçekleştirmek için buraya geldim. Altıncı bile bitirsek, taraftarımızın mutlu olması gerektiğini düşünüyorum."




        - "Ligi kaçıncı sırada bitireceğimiz, başarısız olduğumuz anlamına gelmez"

        Alman teknik adam, geldiği günden beri istatistiklerde üstün olduklarının altını çizerek, "Oynadığımız 4-5 maça baktığımızda topa daha fazla sahip olan, üçüncü bölgede daha efektif ve daha üretken olan bir takım görüyoruz. Takımımın çok iyi karaktere sahip olduğunu söyleyebilirim. Ligi kaçıncı sırada bitireceğimiz, başarısız olduğumuz anlamına gelmez. Galatasaray'ın hocası olmuş olsaydım ve birinci olmayıp şampiyon olmamış olsaydım, belki de kendimi başarısız olarak görebilirdim ama takım halinde biraz zamana, uzun vadede planlar gerçekleştirmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

        Gelecek sezon da Avrupa'da yer almak için Türkiye Kupası'nı kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Fink, şunları kaydetti:

        "Sadece kupadaki karşılaşmaları değil, aynı zamanda ligde oynayacağımız karşılaşmaları da kazanmak istiyoruz. Her karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Bazı oyuncularımızı da görmemiz gerekecek. Elbette ki zor karşılaşmalar bizi bekliyor. Ligdeki Konyaspor karşılaşmasıyla alakalı 5 oyuncumuz milli takımlarda olduğu için hazırlıklarımızı tam anlamıyla gerçekleştiremediğimizi söyleyebiliriz. Sakatlıklarını atlatıp bize geri dönen kanat oyuncularımız var. Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly gibi. Belki onlardan biri ilk 11'de başlayabilir. Bu, onların dönmesiyle daha fazla opsiyonumuz olduğu anlamına gelir. Evimizde çok önemli bir karşılaşma oynayacağız Konyaspor'a karşı. Sadece bu seneyi değil, gelecek seneyi de düşünerek bir planlama yapıyoruz. Kupaya baktığımızda belki Galatasaray, belki diğer takımlar favori olarak gösterilebilir ama biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

        Öte yandan Samsunspor TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Fink yönetiminde çalışan futbolcular ısınma koşusu yaptı. Daha sonra kırmızı-beyazlı takım taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Okan Kocuk ve Olivier Ntcham'ın takımdan ayrı çalıştığı antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Tomasson, Ndiaye, Mouandilmadji ve Diabate ile sakatlığı devam eden Satka katılmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

