        Samsun'da devrilen midibüste yaralanan öğrencinin sağlık durumu ile ilgili açıklama

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Samsun'un İlkadım ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 16 yaşındaki Arda Mehmet E'nin tedavi süreci ile ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Özgen, gazetecilere, sabah saatlerinde Ünye Fen Lisesi öğrencilerinin bulunduğu midibüsün Samsun'da devrilmesi sonucu bazı öğrencilerin yaralandığını hatırlattı.

        Yaralanan öğrencilerden 16 yaşındaki Arda Mehmet E'nin tedavisinin merkezlerinde yapıldığını belirten Özgen, "Bir iki küçük problem dışında, hayatı tehdit eden organlarda hasar görmedik. Beyinde hafif bir kanaması ve akciğerde hafif bir yaralanması var, müdahale gerektirmeyen. Ama kol tamamıyla kopmuş durumda olarak bize geldi. Bu tip hastalarımız üç bölümü öncelikli olarak ilgilendiriyor. Kalp damar cerrahisi, ortopedi ve plastik cerrahi. Üç bölümün de öğretim üyeleri hastamızı değerlendirdiler ve hızlı şekilde ameliyata aldılar." ifadelerini kullandı.

        Ameliyatta öncelikli olarak kopmuş olan kolun kanlandırılması ile ilgilendiklerini dile getiren Özgen, şunları kaydetti:

        "Şu an kemik kısmını platin ile tamir etme aşamasındalar ama ondan sonra damarların ve sinirlerin ağızlaştırılması işlemi yapılacak. Halen operasyon devam ediyor. Ne kadar süreceğini damarların, sinirlerin ağızlaştırılması belirleyecek. Akşamı bulacağını tahmin ediyoruz. Takılacak kol ne kadar başarılı olacak, onu şu anda söyleme şansımız yok. Tamamıyla cerrahinin o aşamasına geçildiğinde arkadaşlarımızın kanaatlerine göre bir tahminde bulunabileceğiz. Biz her iki ihtimali de açık tutuyoruz. Tutması için dua ediyoruz ama tutmaması durumunda da yapılacaklar konusunda tedbirimizi alıyoruz. İnşallah şifa ile kolu kurtaracak şekilde bir son nasip eder Allah."

        İstanbul'dan Ordu'nun Ünye ilçesine giden T.G. (39) yönetimindeki 52 AEE 917 plakalı Ünye Belediyesine ait midibüs Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda devrilmiş, kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralanmıştı.

        Ünye Fen Lisesi Robot Takımı olan öğrencilerin İstanbul'da düzenlenen robotik yarışmasından döndüğü öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım

        Benzer Haberler

        Terme'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Terme'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
        Salıpazarı'nda çiftçilere bitki koruma ürünleri eğitimi verildi
        Salıpazarı'nda çiftçilere bitki koruma ürünleri eğitimi verildi
        Çanakkale ve Sarıkamış fotoğraflarla İlkadım'da "Bir Keder Bir Zafer Sarıka...
        Çanakkale ve Sarıkamış fotoğraflarla İlkadım'da "Bir Keder Bir Zafer Sarıka...
        Samsun'da güvenlik zirvesi Okul çevreleri, dolandırıcılık ve trafik önlemle...
        Samsun'da güvenlik zirvesi Okul çevreleri, dolandırıcılık ve trafik önlemle...
        İlkadım'da "Bir Keder Bir Zafer Sarıkamış ve Çanakkale" fotoğraf sergisi dü...
        İlkadım'da "Bir Keder Bir Zafer Sarıkamış ve Çanakkale" fotoğraf sergisi dü...
        Samsun'daki kazada kolu kopan öğrenci ameliyatta: "Her iki ihtimali açık tu...
        Samsun'daki kazada kolu kopan öğrenci ameliyatta: "Her iki ihtimali açık tu...