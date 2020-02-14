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Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlığa adli kontrol

İHA

Samsun'da limandan çıkan kamyonların üzerinden buğday, gübre ve kömür gibi malzeme çaldıkları iddia edilen şüpheliler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Limandan çıkan kamyonlardan hırsızlığa adli kontrol

Samsun'da limandan çıkan kamyonların üzerinden buğday, gübre ve kömür gibi malzeme çaldıkları iddia edilen şüpheliler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy Yeşilyurt Limanı'ndan nakliye yapan hareket halindeki kamyonlardan buğday, gübre, kömür ve benzeri malzemelerin çalınmasıyla ilgili polis, ilçenin Cumhuriyet ve Kerimbey Mahallesi’nde 34 ekip 148 personelle operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda H.Y., H.G. ve D.Y. adlı kadın ile 18 yaşından küçük E.B. gözaltına alındı. Yaşı küçük olan çocuk, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. H.Y., H.G. ve D.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosundaki sorgulamalarının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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