Büyükşehir'den TBMM'nin açılışının 100. yılı için çok özel bir armağan: “Hakimiyet-i Milliye”

Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan günü Samsunlulara, 23 Nisan 1920 tarihli 'Hakimiyeti Milliye Gazetesi’ni hem orijinal Osmanlıca hem de Türkçe haliyle armağan edecek. Başkan Mustafa Demir, "Ulusal bağımsızlığın ne anlama geldiğini bir kere daha hatırlamak zorundayız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin(TBMM) açılışının 100'üncü yılı için çok özel bir çalışmaya imza attı. 23 Nisan 1920 tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesi'ni yeniden basan Büyükşehir Belediyesi, gazeteyi 23 Nisan Perşembe günü Samsunlulara armağan edecek. Başkan Mustafa Demir, "23 Nisan 2020 günü halkımızın güne 100 yıl öncesinin Anadolu’sunu okuyarak başlamalarını istiyoruz. Ancak bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve ulusal bağımsızlığın ne anlama geldiğini tam manasıyla öğrenebiliriz" ifadelerini kullandı.



Milli Mücadele Önder’inden Türk milletine

Milli Mücadele'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ulusal bağımsızlık savaşının önemini, yapılacak işleri bütün yurda duyurmak amacıyla 10 Ocak 1920 tarihinde çıkarttığı Hakimiyeti Milliyet(Milli Egemenlik) Gazetesi'nin 23 Nisan 1920 tarihli sayısı, Samsunlular için yeniden basıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatlarıyla Kültür ve Turizm Dairesi tarafından hazırlanan gazete hem Osmanlıca olarak orijinal nüsha biçiminde hem de günümüz harflerine ve Türkçesi'ne uyarlanmış haliyle 23 Nisan Perşembe günü Samsunlulara armağan edilecek.



Başkan Demir: “Heyecanlı ve gururluyuz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TBMM'nin açılışının 100'üncü Yılı münasebetiyle, Milli Mücadele’nin bizzat önderi tarafından halka aktarılmasında en önemli misyonu üstlenen Hakimiyeti Milliye Gazetesi’nin, Meclis’in açılış gününde yayınlanan sayısını yeniden basmış olmanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Demir, "Gazetenin içeriğine baktığınızda Anadolu’nun ve İtilaf Devletleri’nin Anadolu’yu paylaşım girişimlerinin ne şekilde hayata geçirilmeye çalışıldığını direkt olarak görebiliyorsunuz. Bu günlerde, kalbi vatan aşkıyla çarpan her ferdin yalnızca dış güçlerle değil aynı zamanda ülke içerisinde gerçekleşen ayaklanmalarla da uğraştıklarını görüyorsunuz" diye konuştu.



“Mevlidi Şerif okutulsun, dualar edilsin”

23 Nisan 1920 tarihli gazetede TBMM'nin 23 Nisan 1920 Cuma günü, ne şekilde açılması gerektiğini belirten altı maddelik talimatın Mustafa Kemal Paşa imzasıyla aktırıldığını belirten Başkan Mustafa Demir, şöyle devam etti:

"Talimatnamenin içerisindeki en önemli noktalardan biri olarak milli hakimiyet düşüncesinin manevi etkisinden güç almak olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa, Meclis’in açılış gününün cuma gününe denk getirilerek, 'cuma’nın feyzinden yararlanmak lazım geldiğini talimatında defaatle tekrarlıyor. Mevlidi Şerif okutulması, Hacı Bayram Veli Camii’nde Peygamber Efendimizin kutsal Sakalı Şerifi’nin ziyareti, Buhari ve Hatmi Şeriflerin okutulması talimatını Mustafa Kemal Paşa bizzat veriyor ve Meclis açılmadan evvel dualarla Allah’a yakarılması gerekliliğinin üzerinde duruyor."



100 yıl öncesinin Anadolu ruhu

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anadolu insanının, Türk insanın, en önemli gücünün bağımsızlık arzusundan ve manevi dünyasının zenginliğinden geldiğini çok iyi bildiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Atatürk'ün Meclis’in açılışının da bu maneviyata uygun olarak yapılmasını özellikle arzu ettiği görülmektedir. 23 Nisan 1920 Cuma gün yayınlanan Hakimiyeti Milliye Gazetesi’nde bu ve bunlara benzer pek çok haber yer almakta ve o döneme ait ülkenin bulunduğu şartlar açıkça dile getirilmektedir. Dolayısıyla, biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak, 23 Nisan 2020 günü halkımızın güne 100 yıl öncesinin Anadolu’sunu okuyarak başlamalarını istiyoruz. Ancak bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve Ulusal Bağımsızlığın ne anlama geldiğini tam manasıyla öğrenebiliriz" şeklinde konuştu.



Baskıda 'geri dönüşüm' hassasiyeti

23 Nisan 1920 tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesi’nin gelecek kuşaklara bırakılacak en önemli miraslardan biri olacağını da vurgulayan Başkan Demir, "Yeni harflerle tasarladığımız nüshanın baskısını da 100 yıl öncesinin tasarımına uygun biçimde gerçekleştirdik. Orijinal nüshaya sadık kaldık. Ayrıca, gazetenin basımının yapıldığı kağıtların da geri dönüşümden elde edilen kağıtlar olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Belediye olarak bu konuya özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Ülkemizin kaynaklarının en tasarruflu biçimde kullanılması adına elimizden geleni ortaya koyuyoruz" açıklamasında bulundu.



Tüm şehit ve gazilere ithaf

Başkan Demir, açıklamasını söyle tamamladı:

"TBMM’nin açılışının 100. yılına armağan olarak hazırladığımız ve basımını gerçekleştirdiğimiz gazetenin başta Milli Mücadele’nin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize ithaf ediyorum. Bu duygularla, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım. Gazetenin yayınlanmasını sağlayan emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım."

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