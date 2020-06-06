Samsun’a şehit ateşi düştü

<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in (25) acı haberi memleketi Samsun'daki baba ocağına ulaştı.<br>Suriye´nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit oldu. Şehit Zengin'in acı haberi Samsun'un İlkadım ilçesi Aşağı Avdan Mahallesi´ndeki baba ocağına ulaştı. Evlatlarının acı haberini alan 5 çocuk babası Rahmi ve Feriha Zengin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alanlar taziyeye koştu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin´in Hatice Zengin ile 3 yıldır evli olduğu ve Hatay´da görev yaptığı belirtildi. 4 yıllık asker olan şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin için yarın (cumartesi) cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇERHüseyin KALAY<br>2020-06-05 23:55:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.