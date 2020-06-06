Samsun’a şehit ateşi düştü

<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in (25) acı haberi memleketi Samsun'daki baba ocağına ulaştı.<br>Suriye´nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda Samsunlu Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit oldu. Şehit Zengin'in acı haberi Samsun'un İlkadım ilçesi Aşağı Avdan Mahallesi´ndeki baba ocağına ulaştı. Evlatlarının acı haberini alan 5 çocuk babası Rahmi ve Feriha Zengin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alanlar taziyeye koştu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Zengin´in Hatice Zengin ile 3 yıldır evli olduğu ve Hatay´da görev yaptığı belirtildi. 4 yıllık asker olan şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin için yarın (cumartesi) cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇERHüseyin KALAY<br>2020-06-05 23:55:00<br>
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