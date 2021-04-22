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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik’te makam çocukların

İHA

Canik’te makam çocukların

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, makamında ağırladığı 10 çocuğa hem koltuğu bıraktı hem de onlarla 23 Nisan’ın anlam ve önemi üzerine sohbet etti.
Makamını her çocuğa sırayla devreden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bu koltuğun bizlere halkımızın emaneti olduğunu her vatandaşımız bilmeli ve hissetmeli. Çocuklarımızın heyecanı görülmeye değer. Gelecekte bu koltuklarda onlar oturacak. Bu vesile ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılında, tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için her yıl coşku ve heyecanla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı aynı coşku ve heyecanla bu yıl evlerimizde çocuklarımızla birlikte kutlayacağız. Pandemi süreci başladığı günden bugüne çocuklarımızın süreçten etkilenmemesi için çaba sarf ediyoruz. Bu manada özel gün ve haftalara yönelik etkinlikler yarışmalar tertip ediyoruz. Çocuk Bayramımızla ilgili de hayalindeki 23 Nisan resim etkinliği tertip ettik. Çocuklarımızdan hayalini kurdukları bayramı resmetmelerini istedik. Gerçekten etkinliğimize çok güzel resimler geliyor. Bugün de burada etkinliğimize katılan 10 çocuğumuzla birlikteyiz. Onlara koltuğu tek tek devrettik. Birkaç dakikalığına başkan olmalarını istedik. 23 Nisan’ın anlam ve önemi üzerine sohbet ettik ve nihayetinde hayallerimizi yazdığımız balonları gökyüzüne uçurduk. Her bir çocuğumuza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ulusal egemenliğimizi bizlere sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları ile bağımsızlık yolunda canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Milletimiz kendi geleceğine kendisinin yön vereceğini, 23 Nisan 1920’de göstermiştir. Çok zor şartlar altında kazandığımız Cumhuriyetimizi, toplumsal barışı sağlayarak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, yaşatacağız” dedi.

“Salgında güzel günler çok yakın”
“Salgın hastalık nedeniyle dışarı çıkamayan, parka gidemeyen, sokakta oynayamayan hatta arkadaşlarını eve çağıramayan çocuklarımızın durumlarının farkındayız” diyen Başkan Sandıkçı, “Devletimizin güçlü kalması ve sizlerin sağlığı için biraz daha sabırlı olmaya devam edeceğiz. Aydınlık günler çok yakında sizlerin olacak. Yine parklarda oynayacaksınız, arkadaşlarınızla etkinlikler yapacaksınız, spor için salonlara koşacaksınız, sinema izleyecek ve tiyatro seyredeceksiniz. Bütün bunları yapabilmek için, sağlığınız için devletimizin uyarılarına uyarak evde kalmaya devam edelim.
Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kuruluşunun 101. Yılını ve geleceğimizi emanet edeceğimiz tüm dünya çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bugün burada bizleri yalnız bırakmayan çocuklarımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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