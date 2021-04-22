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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marketten ayçiçek yağlarını çalarken yakalandı

İHA

Marketten ayçiçek yağlarını çalarken yakalandı

Samsun'da bir marketten 2 adet 5 litrelik ayçiçek yağı çalan bir kişi, suçüstü yakalanarak polise teslim edildi.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Sungurlu Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri gibi giden 74 yaşındaki E.K., 2 adet 5 litrelik ayçiçek yağını alarak kasadan ücret ödemeden dışarı çıktı. Bu sırada market sahibi tarafından fark edilen E.K., polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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