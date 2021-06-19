10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da epilepsi nöbeti geçiren 17 yaşındaki kız çocuğu ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.



Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki H.S. epilepsi nöbeti nedeniyle Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan kız çocuğu epilepsi nöbetini tekrarlayınca Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Ayvacık ilçesine giderek H.S.'yi alıp OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Ambulans helikopterde de epilepsi nöbeti geçirdiği öğrenilen H.S.'ye sağlık ekipleri helikopter içinde müdahale etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.